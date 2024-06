Raub: Mehrere Personen in Reutlingen attackieren Mann mit Stuhl

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Samstagabend vor einem Imbiss in der Karlstraße ereignet hat. Ein 30-jähriger Mann wurde kurz vor 23.00 Uhr von einer bislang unbekannten Personengruppe mit einem Stuhl attackiert. In der Folge raubte die Gruppe dessen Ausweis und etwas Bargeld. Bei den Tätern, welche im Anschluss an die Tat zu Fuß flüchteten, soll es sich um fünf dunkel gekleidete Männer im Alter zwischen 18 bis 25 Jahren handeln. Der Geschädigte musste zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (pol)