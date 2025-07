Raubüberfall nach nächtlichem Kneipenbesuch in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts einer Raubstraftat ermittelt die Kripo nach einem Vorfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Tübinger Haaggasse ereignet haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verließen ein 26-Jähriger und ein 27 Jahre alter Mann gegen 2.50 Uhr eine Gaststätte in der Innenstadt und machten sich zu Fuß auf den Nachhauseweg.

Danach sollen die beiden Männer im Bereich des Marktplatzes in Richtung Haaggasse plötzlich von zwei bis drei Unbekannten körperlich angegangen worden sein, die ihnen hierbei einen Geldbeutel sowie zwei Mobiltelefone entwendet haben sollen. Im Anschluss sollen die Täter in Richtung Holzmarkt geflüchtet sein. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen, welche in einer Klinik behandelt werden mussten. Eine sofortige Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. (pol)