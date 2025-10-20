Raubüberfall in Pfullingen: Tabak und E-Shisa geklaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Raubstraftat, die sich am Sonntagabend im Klostergarten in Pfullingen ereignet haben soll. Nach ersten Angaben des jugendlichen Geschädigten wurde dieser gegen 20.10 Uhr von zwei ebenfalls jugendlichen Tätern angesprochen, die von ihm Bargeld forderten. Im weiteren Verlauf soll er mittels Faustschläge traktiert worden sein. Einer der beiden soll dem Geschädigten dann Tabak sowie eine E-Shisha entwendet haben, bevor das Duo flüchtete. Die Ermittlungen dauern an. (pol)