Pfullinger Adventszauber: Ein bisschen frisch, aber stimmungsvoll

PFULLINGEN. Ambiente und Atmosphäre: unvergleichlich. Da waren sich alle Standbetreiber einig beim Adventszauber, der am Wochenende in der altehrwürdigen Klosterkirche und im Kulturhaus stattfand. Veranstalter waren der Gewerbe- und Handelsverein Pfullingen (GHV) und die Stadt.

An beiden Tagen gab es Verkaufsstände in der Klosterkirche sowie ein Kinderprogramm und am Samstagabend ein »Savoir vivre!«- Event zu 40 Jahren Partnerschaft Passy-Pfullingen im Kulturhaus. Das Duo Caprice Musette sorgte für Musik, Alexander Dietz bot französische Weine an und der GHV weitere Getränke sowie Fingerfood. Sehr begrüßt wurden auch Kaffee und Kuchen sowie die Kinderlesungen des Freundeskreises Stadtbücherei. Zu Gast waren am Sonntag Bürgermeister Stefan Wörner sowie Thomas Reumann, Vorsitzender des Vereins »Sonnenstrahlen«, dem der Erlös des Kaffeetrinkens zugutekam und der auch ein »Weihnachts-Shooting« organisiert hatte. Die Tanzschule Werz brachte alle in Bewegung, der Nikolaus hatte etwas für die Kleinen Im Gepäck, der Ballonkünstler Nick the Twist modellierte lustige Tiere.

Händler auf zwei Stockwerken

»Wir möchten neue Wege ausprobieren, zumal das Dolce Vita nur noch einmal jährlich stattfindet«, sagte GHV Vorsitzende Sieglinde Schairer. Zudem sei man in der Klosterkirche und im Kulturhaus wetterunabhängiger. 2026 solle die Veranstaltung erneut stattfinden, allerdings erst nachmittags starten. Am Wochenende habe sich der »Adventszauber« überdies mit dem Partnerschaftstreffen gut verbinden lassen.

Sieglinde Schairer hatte für den Adventsmarkt auf zwei Stockwerken der Klosterkirche Händlerinnen und Händler angesprochen. Elisabeth Mollenkopf bot Schafwolle, Socken und Felle an und lud Kinder ein, beim Nadelfilz-Angebot mitzumachen. Es wurde sehr gut angenommen, Johanna (3) und ihre Geschwister und viele andere waren mit Feuereifer dabei. Clown Bine schminkte am Sonntag Kinder.

Am Tisch von Andrea Riedel konnten die Besucher Karten, Bücher und viele exklusive kleine Ideen bestaunen. Hier wurden auch die von Thomas Dietz aus Altholz selbstgefertigten Krippen verkauft. Martina Bader aus Pliezhausen erlebte um die Mittagszeit den größten Ansturm bei ihrem selbstgemachten Edelsteinschmuck. Gegen die Kälte, die manchen zu schaffen machte, hatte sie einen elektrischen Handwärmer dabei.

Niedliche Glücksbringer

Judith Rübsam aus Steinenbronn vermisste am Nachmittag noch ein wenig die Gäste. »So eine Veranstaltung braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sie sich herumspricht«, meinte sie. Bei ihr gab es Kerzensets, Karten, Naturseife und niedliche Katzen-Glücksbringer zu erwerben. Als eigenes Kunstwerk bezeichnete Besucherin Doris aus Pfullingen den Standaufbau von »Flair und mehr« vom Laiblinsplatz in adventlichem Grün und Rot mit Christrosen, Teelichthaltern und »Pfullinger Pflastersteinen«. Bei Valuch Süßwaren gab es Magenbrot und Gebrannte Mandeln, bei Beckabeck Lebkuchen und Schnitzbrot. Viele legten einen Zwischenstopp bei CK Catering aus Metzingen ein, an dessen Wagen es leckere Rote und Waffeln gab.

Gerne aufgesucht wurde auch die stimmungsvollen Stände der Wilhelm-Hauff-Realschule im Klostergarten mit Punsch und Waffeln und von MUT (Mensch und Tier) mit Gutsle und Zimtsternen. (GEA)