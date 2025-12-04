Warum 30.000 Lämpchen am Pfullinger Mammutbaum glitzern

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wow, der hat was! Strahlend schön präsentiert sich in der Vorweihnachtszeit der Mammutbaum im Pfullinger Schlösslespark. Die Idee, den Baum zur Adventszeit zu beleuchten, entstand bei der Sommertour von Bürgermeister Stefan Wörner. Im Rahmen seines Besuchs beim städtischen Bauhof begleitete er eine sogenannte Baumkontrolle im Schlösslespark, die auch den Mammutbaum in Augenschein nahm.

Insgesamt leuchten am Baum jetzt rund 30.000 Lämpchen. Für die Installation hat der Bauhof etwa eine Woche benötigt. Der große Aufwand relativiert sich aber, da die Beleuchtung dauerhaft am Baum verbleiben und sozusagen »mitwachsen« wird, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage erklärte. Die Baumbeleuchtung ist an die Straßenbeleuchtung angebunden, das heißt, dass der Baum mit der Wegbeleuchtung im Park an- und ausgeschaltet wird. Die Beleuchtung des Baums ist immer gleich hell, sie kann nicht gedimmt werden und wird nach der Weihnachtszeit deaktiviert.

Der Pfullinger Mammutbaum ist zwar mächtig groß, reicht aber bei weitem nicht an seinen Bronnweiler Artgenossen ran. Mit rund 34,5 Meter ist der rund 5,5 Meter höher als sein Pfullinger Verwandter. Der größte Weihnachtsbaum Baden-Württembergs steht übrigens in Eichsel im Kreis Lörrach und ist 36,4 Meter hoch - ebenfalls ein Mammutbaum, aber (nur) mit rund 13.000 Lämpchen geschmückt. (GEA)