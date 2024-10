Rasse-Schaf von Weide bei Metzingen gestohlen und getötet

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-NEUHAUSEN. Ein Rasseschaf ist im Laufe des vergangenen Wochenendes von einer Weide im Bereich Unterer Hofbühl bei Neuhausen gestohlen worden. Das Tier im Wert von mehreren hundert Euro befand sich mit weiteren Schafen auf einer Weide, die mit einem Elektrozaun eingezäunt und gesichert war. Zum Abtransport dürfte der Dieb ein entsprechend geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Am Montagabend wurde das Schaf dann durch Zeugen in einem Waldstück in der Nähe tot aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es von dem unbekannten Täter getötet wurde. Die Ermittlungen des Polizeirevier Metzingen dauern in diesem Fall weiter an.

Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (pol)