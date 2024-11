Randalierer greift in Reutlingen Polizisten an und bespuckt sie

Die Polizei führt einen Mann in Handschellen ab. (Symbolbild)

REUTLINGEN. Wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizisten ermittelt die Polizei seit Sonntagnachmittag gegen einen 42-Jährigen. Der Mann hatte zuvor in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Reutlinger Ringelbachstraße randaliert, woraufhin Zeugen gegen 17 Uhr die Polizei verständigten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der stark alkoholisierte Mann weiter äußerst aggressiv und spuckte in Richtung der Beamten. Da dieser nicht beruhigt werden konnte und im Begriff war, nach einem Messer zu greifen sowie einen Wischmopp als Schlagwerkzeug zu benutzen, wurden dem Aggressor Handschließen angelegt. Dabei leistete er massiven Widerstand.

Sowohl der 42-Jährige, als auch eine Polizeibeamtin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Auch auf dem Weg zu einem hinzugerufenen Rettungswagen trat der Mann nach den Polizeibeamten und bespuckte diese. Auf Anordnung der Staatsanwalt wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Sein Messer wurde beschlagnahmt. Er selbst verbrachte nach der medizinischen Versorgung in einer Klinik die Nacht im Polizeigewahrsam. (pol)