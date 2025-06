Radlerin verletzt sich in Metzingen: Sie war auf einem Fußgängerweg unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 19.20 Uhr in Metzingen erlitten. Die 53-jährige Fahrradfahrerin befuhr verbotswidrig einen Fußgängerweg in der Max-Eyth-Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr zeitgleich aus einem Parkplatz heraus, querte hierbei den Fußgängerweg und kollidierte in der Folge mit der Fahrradfahrerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Hierbei zog sich die 53-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden am Pkw und am Fahrrad in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (pol)