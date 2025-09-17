Radlerin in Reutlingen übersehen: Pedal unter Auto eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Gegen 14.15 Uhr wollte eine 43 Jahre alte Frau mit einem Peugeot bei einer Tankstelle in die Straße Am Echazufer einbiegen und übersah hierbei eine von rechts kommende 56-Jährige, die auf ihrem Pedelec auf dem Fahrradstreifen entgegen der zulässigen Fahrtrichtung in Richtung Pfullingen unterwegs war.

Bei der anschließenden Kollision zog sich die Radlerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Da ihr Rad mit dem Pedal unter dem Auto eingeklemmt worden war, war auch die Feuerwehr zur Bergung des Pedelecs an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)