Radlerin in Metzingen von Auto zu Fall gebracht: Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach einem Unfall in der Reutlinger Straße in Metzingen musste eine 25-jährige Radfahrerin am Mittwochabend in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Das berichtet die Polizei. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Nissan war gegen 20.50 Uhr in der Reutlinger Straße in Richtung Lindenplatz unterwegs, als sich die Radlerin aus seiner Sicht von links auf dem Gehweg näherte. Obwohl beide Beteiligte bremsten, kam es zu einer leichten Kollision, bei der die junge Frau von ihrem Trekkingrad abgeworfen wurde und Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. (pol)