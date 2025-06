Radler ohne Helm stürzt in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mit schweren Verletzungen musste ein verunglückter Radfahrer am Donnerstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 34-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg im Kastanienweg bergabwärts. Hierbei überholte er eine vorausfahrende Radlerin und kam hierbei in den sich neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen.

Beim Gegenlenken, um zurück auf die betonierte Fahrbahn zu gelangen, kam der Mann zu Fall und stürzte kopfüber zu Boden. Er hatte keinen Helm getragen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (pol)