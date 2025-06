Radler missachtet Vorfahrt in Tübingen und prallt auf Auto

Die Verletzte musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)

TÜBINGEN. Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Josef-Wochenmarkt-Weg mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Kurz nach 15 Uhr bog eine 22-Jährige mit ihrem Citroen von der Eisenbahnstraße nach rechts in den Josef-Wochenmark-Weg ab.

Hierbei missachtete sie jedoch den Vorrang eines 26 Jahre alten Radlers, der die Straße überquerte und kollidierte mit diesem, woraufhin der Mann auf die Fahrbahn stürzte. Die Polizei beziffert den Schaden an Pkw und Rad auf rund 3.000 Euro. (pol)