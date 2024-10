Radler in Reutlingen knallt beim Abbiegen in Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Unfall geführt, der sich am Freitagmorgen an der Kreuzung Halskestraße / Am Heilbrunnen ereignet hat. Ein 27-Jähriger war mit seinem Rennrad auf der Halskestraße in Richtung

B313 unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Straße Am Heilbrunnen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Renault Zoe, dessen 62-jährige Fahrerin die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Während die Renault-Fahrerin unverletzt blieb, erlitt der Radler leichte Verletzungen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (pol)