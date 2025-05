Radfahrerin stößt bei Walddorfhäslach mit Fußgänger zusammen - schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Mit schweren Verletzungen musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 58-Jährige war gegen 13.40 Uhr in einer Radlergruppe auf ihrem Pedelec auf dem Radweg parallel zur B 464 in Richtung Walddorf unterwegs.

Beim Passieren einer Fußgängergruppe blieb die Frau an einem 16-jährigen Jugendlichen hängen und stürzte zu Boden. Sie wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. (pol)