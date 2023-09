Radfahrerin in Pfullingen nach Zusammenstoß mit Katze schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Frau beim Sturz von ihrem Rennrad erlitten, als sie am Donnerstagnachmittag mit einer Katze zusammengestoßen ist. Die 57-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr den Radweg in Verlängerung der Bollstraße parallel zur B312 in Richtung Reutlingen. Hierbei stieß sie mit einer vorbei springenden Katze zusammen und zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich um die Verunglückte gekümmert. (pol)