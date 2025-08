Radfahrerin in Tübingen gestreift und weitergefahren: Polizei sucht Autofahrerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag verletzt worden und musste sich ärztlich behandeln lassen. Die 27-Jährige befuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Pedelec den Radfahrstreifen der Herrenberger Straße in Tübingen. Vor Gebäude Nr. 25 wurde sie von einer bislang unbekannten Pkw-Lenkerin überholt, die bei dem Überholmanöver die Radlerin streifte und am Fuß verletzte. Die 27-Jährige konnte glücklicherweise einen Sturz verhindern.

An der nächsten roten Ampel machte sie die Unfallverursacherin auf den Zusammenstoß aufmerksam. Die Autofahrerin ignorierte dies jedoch und fuhr, nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün umgeschaltet hatte, los. Die Verletzte musste sich im Anschluss in eine Klinik zur Behandlung begeben.

Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Toyota Aygo mit dem Teilkennzeichen TÜ - XT oder TÜ - XA handeln. Die Fahrerin war etwa 70 bis 80 Jahre alt, hatte lockige weiß-graue Haare und rot geschminkte Lippen. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug beziehungsweise der Unfallverursacherin werden an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-1400 erbeten. (pol)