Tübinger Metzgerei Hanselmann schließt die Pforten

TÜBINGEN. Die Universitätsstadt verliert ihre älteste selbstproduzierende Metzgerei. Thomas Pogorzalek, der An-fang 2006 den alteingesessenen Betrieb in der Schmiedtorstraße von Karl Hanselmann übernahm, fasst mit nur einem Wort zusammen, warum er sich jetzt zu diesem Schritt entschlossen hat: »Fachkräftemangel« .

1988 legte Pogorzalek seine Meisterprüfung ab und sammelte in verschiedenen Geschäften in und um Tübingen einiges an Erfahrung, ehe er sich nach rund 25 Jahren selbstständig machte und die Metzgerei Hanselmann mit nahezu der gesamten Belegschaft weiter führte. Das Mittagsmenü, die warme Theke, Partyservice und ein gut sortiertes Wurstangebot kam bei der Kundschaft gut an.

Sieben Angestellte gab es vor 15 Jahren im Verkauf, vier in der Produktion. Großen Wert legte Pogorzalek seit jeher auch auf die Ausbildung von Fachkräften: vier Azubis wurden damals angeleitet. »Ich sehe das nicht nur als eine Verpflichtung dem Handwerk gegenüber, sondern möchte den jungen Leuten auch die Chance geben, einen handwerklichen, praktischen und vor allem traditionellen Beruf zu erlernen«, so der Inhaber.

»Wir können auf dem Zenit stehend mit Anstand und Würde schließen«

Der Nachwuchsmangel wurde im Laufe der Jahre zum Problem: »Die Rechnung ist einfach. Ohne Fachkräfte gibt es we-niger Produktion und weniger Verkauf – auf Dauer kann man das nicht stemmen.« Davon betroffen wären auch die angebotenen Produkte. Für den Inhaber undenkbar. »Wir haben viele Kunden auch aus dem weiteren Umkreis. Ein Produkt, welches bei mir gekauft wird, soll auch als meines erkannt werden.« Dies gewährleistet eine individuelle Note, nach alten überlieferten Rezepten. Maultaschen der Metzgerei Hanselmann werden bis Hamburg und Berlin verschickt, die gepfefferte Schwarzwurst hat bei einigen Kunden Kult-Status. Dies war nur möglich durch den Verzicht von Zukäufen und weil Pogorzalek mit Herzblut und Hingabe seinen Beruf lebt.

Aktuell sind nur noch drei Mitarbeiter im Betrieb tätig, zwei davon stehen auch kurz vor der Rente. Der Chef muss also nicht nur die Produktion übernehmen, sondern auch im Laden mithelfen – hinzu kommt die tägliche Vorbereitung des Verkaufs und der Bestellungen sowie eine ganze Menge mehr. Bei rund 500 Stammkunden wird diese Arbeit ohne ausreichend Personal nicht mehr machbar. Und für Pogorzalek steht die Kundschaft an erster Stelle: »Wir haben den Kunden gegenüber eine große Verantwortung und wir haben immer versucht, alle Wünsche zu erfüllen«. Vor Weihnachten gab es zum Beispiel darum auch meist einen Bestell-Annahmestopp, da die Kapazitäten schier nicht ausreichten.

Der Schreck und die Überraschung auf die Schließungsmitteilung hin war bei der Kundschaft entsprechend groß. Zahlreiche Einkäufe in der vergangenen Woche wurden emotional. »Es gab Tränen auf allen Seiten. Auch mir ging es die letzten Tage gar nicht gut«, gesteht der Metzgereichef. Der Laden war für ihn wie ein zweites Zuhause, er war fast täglich im Betrieb, kennt viele seiner Kunden persönlich und hat einiges investiert – da fällt der Abschied schwer. In Rente gehen wird er noch nicht. Seinen Beruf will er weiter ausüben – in einem Betrieb, wo man noch »hinter dem Produkt steht« – ein Betrieb in der Nachbarschaft ist im Gespräch.

Woran es liegt, dass es diesen Fachkräftemangel gibt, kann Pogorzalek nur vermuten: »Seit es den Hauptschulabschluss nicht mehr gibt, scheint eine Ausbildung im Handwerk für viele unattraktiv.« Dabei werden bis zu 19 Euro Stundenlohn bezahlt, aber die Arbeit beginnt auch schon gegen 5.30 Uhr. Ohne geeignetes Personal lässt sich der umfangreiche Betrieb nicht aufrechterhalten – hinzu kämen nötige Renovierungen, die der Metzgereichef aber mit Ü60 nicht mehr tätigen möchte. »Ich habe auch mit dem Vermieter über den auslaufenden Pachtvertrag gesprochen – es wäre unverantwortlich, diesen unter den gegebenen Umständen zu verlängern.« Darum wurde die Kundschaft per Aushang über die bevorstehende Schließung zum 1. September informiert.

Die Gespräche im Verkaufsraum drehen sich seit einer Woche fast alle um die bevorstehende Geschäftsaufgabe. Viele Kunden sind schockiert, bringen ihr Mitgefühl zum Ausdruck. Pogorzalek versucht, der Situation auch etwas Positives abzugewinnen: »Wir haben uns über Jahre in Tübingen behauptet und eine große Stammkundschaft aufgebaut. Wir haben keine Schulden. Wir haben einen sehr guten Ruf. Wir können auf dem Zenit stehend mit Anstand und Würde schließen. Es ist gut, mit dem Wissen aufzuhören, dass vielleicht einige Leute später sagen: Das war ein richtig guter Metzger.« Man müsse wissen, wann der Zeitpunkt zum loslassen gekommen sei. Oder wie ein Kunde (nach Stephan Remmler) kommentiert: »Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.« (GEA)