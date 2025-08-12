Betrüger erbeutet Schmuck von Tübinger Seniorin mit dem Glas-Wasser-Trick

Bitte aktivieren Sie Javascript

Tübingen. Ein vermeintlicher Handwerker hat am Montagvormittag eine Seniorin aus Tübingen bestohlen. Der Mann klingelte gegen elf Uhr an der Wohnung der Frau im Tübinger Stadtteil Derendingen, in die er sich unter dem Vorwand, Überprüfungen durchführen zu müssen, Zugang verschaffte. Dort machte sich der Unbekannte auf die Suche nach möglicher Beute, wobei er sein Opfer mit der Bitte um ein Glas Wasser von seinen kriminellen Absichten ablenkte.

In dieser Zeit hatte der Dieb Schmuck der Seniorin an sich genommen und flüchtete aus ihrer Wohnung. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Er soll etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 160 bis 165 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare und war mit einer langen Hose, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Basecap bekleidet.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-1400 entgegen. Die Maschen der Trickdiebe sind beinahe unerschöpflich. Mal täuschen sie eine Notlage oder ein gesundheitliches Problem vor, mal geben sie sich als Bettler, Amtspersonen, Handwerker oder Ähnlichem aus. Ihr Ziel ist dabei immer dasselbe: In die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Wertsachen zu stehlen. (pol)