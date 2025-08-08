Tübinger GWG: Schwarze Zahlen und mehr Wohnungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Tübingen braucht Wohnungen. Dieser Umstand ist klar - und einer der zentralen Akteure ist dabei die Tübinger Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG), eine Tochterfirma der Stadt. Deren Jahresabschluss für 2024 wurde jüngst im Gemeinderat der Universitätsstadt einstimmig angenommen, zudem wurden die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat entlastet. Denn die vorgelegten Zahlen gehen in die richtige Richtung: Der Bestand an Wohnungen ist im Vergleich zum Vorjahr von 2.210 auf 2.257 Wohnungen gestiegen. Zudem gehören zum Portfolio der GWG noch 87 Gewerbeeinheiten und 756 Garagen oder Tiefgaragenstellplätze.

Finanziert wird der soziale Wohnungsbau vor allem durch Kredite sowie Gewinne der GWG, die diese mit dem Bau und Verkauf von Eigentumswohnungen erzielt. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen in diesem Bereich durchaus erfolgreich, sodass am Ende ein Jahresüberschuss von rund zwei Millionen Euro verbucht werden konnte, der Bilanzgewinn liegt bei rund 460.000 Euro. 2023 lag der Jahresüberschuss noch um rund 400.000 Euro niedriger. 1,5 Millionen Euro des Jahresüberschusses werden in die Rücklagen für Sanierungsaufgaben eingestellt, vom übrigen Bilanzgewinn erhält die Stadt Tübingen eine Dividende in Höhe von rund 6.000 Euro, der Rest geht in die »anderen Gewinnrücklagen« der GWG und stärkt damit diese bei der Finanzierung von Neubauprojekten.

Viele Bestandsimmobilien aufgewertet

Insbesondere bei den vermieteten Bestandsimmobilien, welche die GWG grundsätzlich nicht veräußert, muss auch regelmäßig investiert werden. In Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen flossen 2024 demnach rund 6,1 Millionen Euro, weitere 14 Millionen Euro wurden in umfassende Modernisierungen gesteckt. Hier wurde durch die GWG deutlich mehr Geld in die Hand genommen, also noch im Jahr 2023: Damals wurden rund 3,7 Millionen Euro in Instandhaltungsmaßnahmen investiert und nur 6,2 Millionen Euro in Modernisierungen. Angesichts der finanziellen Situation der Stadt könnte der Gewinn der GWG Begehrlichkeiten wecken, eine höhere Dividende ausschütten zu lassen. Demgegenüber steht aber, dass dies der Wohnbaugesellschaft »dringend benötigte Liquidität« entziehen würde, die »sie zur Finanzierung von Investitionen benötigt«, wie es in der Gemeinderatsvorlage heißt.

Der erzielte Gewinn kommt in erster Linie aus dem Verkauf von Anlagevermögen, also von Gebäuden, welche die GWG als Eigentumswohnungen konzipiert, entwickelt und erfolgreich veräußert hat. Die durchschnittliche Nettokaltmiete im Bestand der GWG hat sich um 4,9 Prozent erhöht, wobei die GWG hier aufgrund der hohen Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeiten dennoch keinen Gewinn erzielt hat. Das Ergebnis im Bereich der Hausbewirtschaftung fiel sogar negativ aus. Die landesweit eingebrochene Bautätigkeit erhöht allerdings den Druck auf die Mietpreise, da zahlungskräftigere Menschen derzeit Wohnungen anmieten, die sonst Wohnungen gekauft hätten - die aber derzeit nicht angeboten werden.

Wohnungsbestand soll zunächst um 200 Wohneinheiten steigen

Die GWG hält daher weiter an ihrem Ziel fest, die Zahl ihrer Mietwohnungen und ihre Bautätigkeit insgesamt zu steigern. 2024 wurden vier Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 153 Neubauwohnungen eingereicht, zwei weitere Bauanträge für weitere 171 Neubauwohnungen wurden vorangetrieben. Zugleich will die GWG 126 Wohnungen abbrechen, sodass die Zahl der Wohneinheiten im Bestand um rund 200 anwachsen soll, wenn die Projekte vorangetrieben werden. Für das Jahr 2025 rechnet die GWG mit einem Gewinn in Höhe von etwa 4,3 Millionen Euro. Um auf gestiegene Kosten zu reagieren, kündigt das Unternehmen aber auch weitere Mieterhöhungen an. »Der 2023 eingeführte Sozialbonus federt diese Maßnahme sozial ab«, verspricht GWG-Geschäftsführer Uwe Wulfrath in dem Geschäftsbericht.

Höhere Gebühren wird indes auch die Stadt Tübingen von Wohnungslosen und Flüchtlingen oder den jeweiligen Sozialhilfeträgern für deren Unterbringung kassieren. Diese Gebühren müssen spätestens alle fünf Jahre neu kalkuliert werden, wobei hier kein Gewinn, sondern lediglich ein Ausgleich der entstehenden Kosten angestrebt wird. Wohnungslose müssen für die Notunterbringung durch die Stadt künftig 22,90 Euro pro Quadratmeter und Monat bezahlen, bisher waren dies 15,25 Euro. Bei Geflüchteten steigen die Gebührensätze von 16,63 Euro auf 21,38 Euro. Höhere Gebühren werden bei der Nutzung der Containeranlagen für Geflüchtete fällig. Der Gemeinderat folgte zudem der Empfehlung der Stadtverwaltung, die Privilegierung von Selbstzahlern - diese erhielten einen Rabatt von 35 Prozent - aufzuheben, insbesondere, um die Verwaltung bei der Abrechnung zu entlasten. Diese Gebührenerhöhungen wurde mehrheitlich bei drei Gegenstimmen beschlossen. (GEA)