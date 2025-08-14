Auto fängt in Tübingen Feuer, Fahrerin kommt in Psychiatrie

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag nach dem Brand ihres Fahrzeugs in eine Klinik eingeliefert worden. Die erheblich betrunkene Frau war gegen 16.20 Uhr mit einem Toyota auf der Reutlinger Straße unterwegs.

Während der Fahrt hatte sie die Handbremse angezogen und drehte ihren Motor in so hohe Drehzahlbereiche, dass der Wagen an einer Ampel im Motorraum zu brennen begann.

Betrunkene Fahrerin greift Polizisten an

Zeugen zogen im Anschluss die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug, kümmerten sich um sie und verständigten die Polizei. Der Toyota musste von der Feuerwehr gelöscht und anschließend von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Die stark alkoholisierte Seniorin verweigerte einen Alkoholtest und griff während der polizeilichen Maßnahmen die Beamten mit Schlägen und Tritten an. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein der 68-Jährigen einbehalten. Aufgrund ihres Ausnahmezustands musste die Frau in der psychiatrischen Abteilung einer Fachklinik untergebracht werden. (pol)