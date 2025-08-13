Frau in Tübingen von Mitbewohnerin angeblich mit Nagelschere verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit dem späten Dienstagabend gegen eine 23-Jährige, die ihre gleichaltrige Mitbewohnerin mit einer Nagelschere verletzt haben soll. Bereits am Nachmittag war es zwischen den beiden Frauen in der gemeinsamen Wohnung im Landkutschersweg zu Handgreiflichkeiten und später am Abend zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die zunächst von den Einsatzkräften geschlichtet werden konnten.

Gegen 23.30 Uhr soll es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der die Geschädigte von der Beschuldigten offenbar mit einer Nagelschere angegriffen und verletzt wurde. Mit nach ersten Erkenntnissen eher leichten Verletzungen wurde die Geschädigte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Nagelschere wurde sichergestellt. Die Beschuldigte wurde zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier transportiert. Ihr wurde ein Wohnungsverweis ausgesprochen. Die 23-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)