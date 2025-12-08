Betrug mit Apple-Geschenkkarten in Tübingen: 25-Jährige ist Opfer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine 25-Jährige aus Tübingen ist von dreisten Betrügern um mehrere hundert Euro gebracht geworden. Die Frau erhielt im Laufe des Montags eine E-Mail eines vermeintlichen Bekannten. Darin bat dieser sie, ihm vier Apple-Geschenkkarten zu kaufen und die Codes per E-Mail an ihn zu senden. Die Geschädigte besorgte die Geschenkkarten für einen mittleren dreistelligen Betrag in einem Supermarkt.

In der Folge ersuchte der angebliche Bekannte die Geschädigte erneut um den Kauf weiterer Karten sowie die Zusendung der dazugehörigen Codes. Nachdem die 25-Jährige auch dieser Bitte nachgekommen war, flog der Betrug durch die persönliche Kontaktaufnahme mit dem Bekannten auf.

Die Polizei warnt eindringlich davor, auf derartige Forderungen einzugehen. Empfänger solcher Nachrichten von angeblichen Freunden, Bekannten oder Kollegen sollten misstrauisch bleiben und die Absenderadresse überprüfen. Ebenfalls ist es ratsam, den Auftraggeber zu kontaktieren, um die Authentizität der E-Mail abzufragen. (pol)