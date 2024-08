Radfahrer in Grafenberg tödlich verunglückt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Ein 57 Jahre alter Mann hat infolge eines Sturzes von seinem Fahrrad am Montagabend in der Nürtinger Straße in Grafenberg sein Leben verloren. Das berichtet die Polizei. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Radler wohl auf dem Gehweg der Nürtinger Straße in Richtung Metzingen unterwegs. Zwischen den Einmündungen zur Bergstraße und zur Kleinbettlinger Straße stürzte er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zu Boden. Ein Zeuge fand den Gestürzten gegen 19.40 Uhr und alarmierte den Rettungsdienst. Diesem gelang es, gemeinsam mit Ersthelfern den 57-Jährigen zu reanimieren. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlag.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter an dem Sturz. Zeugen, die insbesondere den Hergang beobachtet haben oder weitere Angaben zur Auffindesituation des Radfahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden unter der Telefonnummer 070719721400. (pol)