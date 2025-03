Jugendlicher bei Unfall in Grafenberg leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen ist ein jugendlicher Zweirad-Lenker am Dienstagmorgen nach einem Unfall in eine Klinik gebracht worden. Ein 56-Jähriger war kurz vor 7.30 Uhr mit einem Kia auf der Mörikestraße unterwegs und hatte zunächst an der bevorrechtigten Kohlberger Straße angehalten. Beim Losfahren, um diese zu überqueren, übersah der Pkw-Lenker jedoch den von links kommenden, 15-jährigen Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrertür des Pkw. Anschließend stürzte der Jugendliche über das Auto auf die Fahrbahn. Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (pol)