Rehen ausgewichen: Auto überschlägt sich zwischen Grafenberg und Kohlberg

GRAFENBERG/KOHLBERG. Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Kreisstraße 1260 ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 23 Uhr mit seinem Audi die Kreisstraße 1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg. Laut eigenen Angaben musste er mehreren Rehen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, woraufhin er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer mit Geländer prallte. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam in einem zwei Meter tiefen Graben eines dort befindlichen Baches zum Liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug mithilfe eines Zeugen selbstständig verlassen. Der Pkw erlitt hierbei einen Totalschaden und musste durch ein Abschleppfahrzeug geborgen werden. (pol)