Radfahrerin bei Unfall mit Auto in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Kreuzung Hermann-Hesse-Straße/An der Kreuzeiche in Reutlingen erlitten.

Die Radlerin war kurz nach elf Uhr auf dem linken, parallel zur Hermann-Hesse-Straße verlaufenden Radweg von der Alteburgstraße in Richtung der Straße An der Kreuzeiche unterwegs und wollte die dortige Kreuzung in Richtung Stadion queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Citroen einer 86-Jährigen, die vom Stadion nach links auf die Hermann-Hesse-Straße abgebogen war. Die Radlerin stürzte daraufhin zu Boden. Nach einer Erstversorgung durch Passanten wurde die 60-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. (pol)