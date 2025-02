Radfahrerin bei Unfall in Metzingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MATZINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Ulmer Straße / Eisenbahnstraße erlitten. Eine 39-Jährige bog gegen 7.50 Uhr mit einer Mercedes-C-Klasse von der Eisenbahnstraße aus nach rechts in die Ulmer Straße ab.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad einer 51-Jährigen, die den Einmündungsbereich zuvor auf dem Radweg passiert hatte. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die Radlerin leicht. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)