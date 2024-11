Radfahrerin bei Sturz in Reutlingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am späten Montagnachmittag in Reutlingen erlitten. Die 53-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Rad- und Fußweg entlang der Silberburgstraße unterwegs, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen nach stieß sie auf der über die Bahngleise führenden Brücke mit einem dort abgestellten E-Scooter zusammen. Vermutlich war ihr die Sicht aufgrund einer beschlagenen Brille bei Regenwetter beeinträchtigt.

Die Frau stürzte anschließend kopfüber zu Boden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Die Radfahrerin hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an ihrem Rad beträgt rund 1.000 Euro. (pol)