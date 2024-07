Radfahrer weist Autofahrer in Tübingen zurecht und wird verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen Radler verletzt, nachdem er von diesem wegen Befahrens eines Radschutzstreifens zurechtgewiesen worden ist. Nach bisherigen Ermittlungen war der 71-Jährige laut Polizei mit seinem Audi auf der Straße »Am Stadtgraben« in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und befuhr hierzu verbotswidrig den dortigen Radfahrstreifen.

Als er an einer roten Ampel halten musste, nutzte dies ein hinter ihm fahrender, 24-jähriger Radfahrer, um ihn zur Rede zu stellen. Hierzu stieg der Radfahrer ab, positionierte sich mit seinem Fahrrad vor dem Pkw und sprach den Audi-Fahrer an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 71-Jährige los und erfasste hierbei das Fahrrad der 24-Jährigen, der in Folge zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Schaden liegt bei rund 20.000 Euro

Das Zweirad verhakte sich am Unterboden des Audis und wurde noch einige Meter mitgeschleift, bis der 71-Jährige sein Fahrzeug stoppte. Er musste zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutprobe sowie den Führerschein abgeben. Der Sachschaden am Audi wird auf circa 20.000 Euro, am Fahrrad auf einige hundert Euro geschätzt. (pol)