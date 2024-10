Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Gönningen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Roßbergstraße in Gönningen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, befuhr der 46 Jahre alte Radler gegen 16.45 Uhr die Roßbergstraße in Richtung Ortsmitte. In der Folge stürzte er mit seinem Pedelec im Bereich einer Linkskurve. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.