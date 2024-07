Radfahrer stoßen in Pliezhausen zusammen und stürzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Zur Kollision zweier Radfahrer ist es am Mittwochmittag gekommen. Gegen zwölf Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pedelec den Radweg neben der B297 in Richtung Tübingen. Auf einem geraden Streckenabschnitt wollte er laut Polizei eine Gruppe anderer Radfahrer überholen und fuhr an diesen vorbei.

Als er auf Höhe des vordersten, 66-jährigen Radlers war, scherte dieser aus, worauf beide Männer zusammenstießen und stürzten. Beide Personen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Während der 66-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, wollte sich der 69-Jährige selbständig in Behandlung begeben. (pol)