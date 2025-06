Radfahrer stürzt in Reutlingen und stirbt später in der Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 51-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall verstorben. Der Mann war kurz vor 12.30 Uhr mit seinem Rennrad, in Begleitung eines Bekannten, auf der Wörthstraße in Richtung Pfullingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Radler aufgrund einer inneren medizinischen Ursache mit seinem Fahrrad. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen von mehreren Ersthelfern und dem alarmierten Rettungsdienst, die in einer Klinik fortgesetzt wurden, verstarb der Mann kurze Zeit später. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)