Radfahrer stürzt bei Schloss Lichtenstein und verletzt sich schwer

LICHTENSTEIN. Schwere Verletzungen hat sich ein 55-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall auf einem Waldweg auf Höhe der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein zugezogen. Gegen 18 Uhr stürzte der Mann nach bisherigem Stand der Ermittlungen alleinbeteiligt zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. (pol)