Radfahrer stürzt bei Gönningen - Zeugen des Unfalls gesucht

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Bronnweiler. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 18.50 Uhr ein 28 Jahre alter Mann mit einem Audi auf der Gönninger Straße in Richtung Gönningen unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz einer Gaststätte abbiegen.

Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Rennradfahrer die Gönninger Straße in entgegengesetzter Richtung und stürzte infolge des eingeleiteten Bremsmanövers. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Audi war es nicht gekommen. Der Schaden am Rennrad dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)