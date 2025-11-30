Radfahrer in Tübingen von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Samstagvormittag ist es auf der Wilhelmstraße in Tübingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 22-Jähriger befuhr um 10.50 Uhr mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit fuhr der 49-jährige Lenker eines PKW der Marke Ford von der Stiffurtstraße kommend auf die Wilhelmstraße ein. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde mit Stand jetzt leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. (pol)