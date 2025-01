Radfahrer in Tübingen kollidiert auf Ampel und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei der Kollision mit einem Ampelmast am Donnerstagmorgen in Tübingen erlitten. Der 52-Jährige befuhr gegen 7 Uhr mit seinem Mountainbike den Radweg vom alten Botanischen Garten herkommend in Richtung Stadtgraben / Lange Gasse. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit stieß der Radler mit der dortigen Ampel zusammen und stürzte anschließend zu Boden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (pol)