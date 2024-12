Radfahrer in Lustnau in Kreisverkehr von Auto angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwere Verletzungen hat ein 68-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Kusterdinger Straße in Tübingen-Lustnau erlitten. Das berichtet die Polizei. Gegen 7.45 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem VW Golf von der B27 kommend in Richtung Tübingen - Unterer Wert abgefahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den Pedelecfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der 68-Jährige auf die Fahrbahn. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Unfallklinik eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (pol)