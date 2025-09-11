Radfahrer beim Zusammenstoß mit Auto in Tübingen verletzt

Ein 27 Jahre alter Radfahrer ist in Tübingen leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

TÜBINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Huber-/Fürststraße in Tübingen hat ein Radfahrer nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Ein 27-Jähriger war gegen 22.15 Uhr mit einem VW von der Huberstraße aus nach links in die Fürststraße eingebogen.

Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigt von links kommenden, ebenfalls 27 Jahre alten Radler. Dieser erlitt infolge des anschließenden Zusammenstoßes leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (pol)