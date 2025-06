Radfahrer bei nächtlichem Unfall in Rottenburg von Auto erfasst - Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. In der Nacht zum Samstag ist es in auf der L 372 zwischen Wurmlingen und Rottenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen, bei welchem der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 35-jährige Radfahrer kurz nach Mitternacht auf der L372 in Richtung Rottenburg. Etwa 700 Meter nach Wurmlingen kam es dann mit einem dahinter in gleicher Fahrtrichtung fahrendem Mercedes, der von einer 24-Jährigen gelenkt wurde, zur Kollision. Durch die Kollisionswucht wurde der Radfahrer von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem neben der Fahrbahn befindlichen Gebüsch zum Liegen.

Sachverständiger soll Hintergründe des Unfalls klären

Der Rettungsdienst brachte den schwerstverletzten Radfahrer in eine Tübinger Klinik. Der Schaden am Auto wird auf etwa 10.000 Euro und der am Fahrrad auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zum Zwecke der Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständigengutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die im entsprechenden Zeitraum vor dem Verkehrsunfall möglicherweise Beobachtungen zu dem betroffenen Radfahrer gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07071 / 972-1400 zu melden. (pol)