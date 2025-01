Radfahrer bei Kollision mit Auto in Bronnweiler verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BRONNWEILER: Ein Fehler beim Abbiegen hat am Montagvormittag an der Einmündung Im Wiesaztal / In der Schweiz in Bronnweiler zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 9.40 Uhr übersah ein 42 Jahre alter Audi-Lenker beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer, worauf es zur Kollision kam. Hierbei zog sich der Radler ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (pol)