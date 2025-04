Radfahrer bei Grabenstetten angefahren: Schwer verletzt

Der Mann musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)

GRABENSTETTEN. Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Freitagnachmittag auf einer Kreisstraße bei Grabenstetten zugezogen. Der 63-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Rennrad auf einem landwirtschaftlichen Beiweg unterwegs und wollte die K6748 zwischen Römerstein-Böhringen und Grabenstetten queren. Das berichtet die Polizei. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW Tiguan fuhr auf der Kreisstraße in Richtung Böhringen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer, welcher einen Helm getragen hatte, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen wurde durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten für zirka zwei Stunden gesperrt werden. (pol)