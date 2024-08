Rücksichtsloser Taxifahrer fährt 70-Jährige auf Tübinger Neckarbrücke um

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste eine 70-jährige Radlerin nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Tübinger Eberhardsbrücke ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 49-jähriger Taxifahrer gegen 9.15 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Brücke in Richtung Karlstraße unterwegs. Wegen eines haltenden Busses musste er bremsen, wonach der Taxifahrer, ohne es anzukündigen oder auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, plötzlich auf die Fahrradspur ausscherte. Dabei fuhr er eine neben ihm radelnde 70-jährige Frau um, die durch den Sturz so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 500 Euro geschätzt. (pol)