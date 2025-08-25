Rücksichtslos bei Trochtelfingen überholt: Polizei fahndet nach weißem Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Nach einem weißen Kleinwagen, möglicherweise einem Seat Ibiza oder VW Polo, fahndet die Polizei Pfullingen nach einem gefährlichen Überholmanöver, das sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 313 im Bereich der Kurve in Höhe der Abzweigung L385 ereignet haben soll. Das berichtet die Polizei. Ein 34-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem schwarzen Honda Matrix auf der Bundesstraße von Mägerkingen in Richtung Mariaberg unterwegs, als ihm im Kurvenbereich der weiße Kleinwagen, der mit zwei jüngeren Personen besetzt gewesen sein soll, auf seiner Spur entgegenkam. Er, sowie ein entgegenkommender, schwarzer SUV mit Planenanhänger, der zuvor von dem weißen Kleinwagen überholt worden war, mussten beide bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr anschließend weiter in Richtung Engstingen.

Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise auch von dem weißen Kleinwagen überholt worden sind. Insbesondere wird auch der Fahrer des schwarzen SUV mit Planenanhänger, der von dem Kleinwagen zuvor überholt worden war, gesucht. Polizeirevier Pfullingen, Telefon 0712199180. (pol)