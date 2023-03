Räuber entreißt Frau in Reutlingen den Rucksack und flieht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einer jungen Frau ist am Mittwochnachmittag der Rucksack entrissen worden. Die 20-Jährige stand gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad vor einer Apotheke in der Reutlinger Ringelbachstraße und verstaute ihren Einkauf in dem Rucksack. Ein bislang unbekannter Täter lief an ihr vorbei und entriss ihn der Frau.

Im Anschluss rannte er davon und holte während der Flucht den Geldbeutel sowie persönliche Dinge der 20-Jährigen aus dem Rucksack, um ihn letztendlich fallenzulassen. Von dem Räuber liegt folgende Beschreibung vor: Er ist zirka 170 cm groß und hat einen Vollbart. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jogginghose trug. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)