Quad stürzt in Kreisverkehr in Wankheim um

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN-WANKHEIM. Feuerwehr und Polizei sind am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße im Ortsteil Wankheim ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Quad die Hauptstraße von der B28 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Kraftfahrzeug im Bereich des Kreisverkehrs ins Schleudern, kippte auf die Fahrerseite und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro. Die angerückte Feuerwehr aus Wankheim streute auslaufende Betriebsstoffe ab und reinigte die Fahrbahn. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. (pol)