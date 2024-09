Psychisch auffälliger Mann mit Messer in Tübingen - Polizei bringt ihn in Psychiatrie

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein psychisch auffälliger 31 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Der Mann hatte sich gegen 14.50 Uhr mit einem Buttermesser in der Hand am Europaplatz aufgehalten, weshalb mehrere Streifenwagenbesatzungen dorthin ausrückten.

Da der 31-Jährige den Anweisungen der Einsatzkräfte zunächst nicht Folge leistete und auf diese zuging, wurde Pfefferspray eingesetzt, worauf der Mann das Messer zu Boden fallen ließ und anschließend widerstandslos geschlossen werden konnte. Verletzt wurde er nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der 31-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)