Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Einsatz in einem Reutlinger Fitnesszentrum ist es am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr gekommen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten zum Echaz-Zentrum an der B464 aus. Dort waren nach Angaben eines Polizeisprechers zwei 19 und 20 Jahre alte Heranwachsende aneinandergeraten. Der Streit eskalierte und wurde handfest. Dabei wurde einer der beiden so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Die Hintergründe für den Streit sind unklar. (GEA)