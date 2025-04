Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Mann hat sich am späten Mittwochnachmittag im alten Botanischen Garten in Tübingen selbst befriedigt. Zeugen meldeten kurz nach 17.30 Uhr, dass eine Person auf einer Bank in der Nähe einer Unterführung masturbieren würde. Der polizeibekannte 44-Jährige konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet. (pol)