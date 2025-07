Polizisten helfen verwirrten Mann in Reutlingen zurück in seine Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Hilfseinsatz der Polizei kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.45 Uhr, in der Ottilienstraße in Reutlingen. Nachdem eine Passantin über Notruf einen älteren, verwirrten Mann mitgeteilt hatte, der seine Wohnung nicht mehr findet. Vor Ort konnte von der Streife, die Anruferin und ein 79-jähriger Mann angetroffen werden.

Der ältere Mann teilte mit, dass sein Schlüssel nicht passen würde, er aber vor dem richtigen Gebäude stehe. Nach Abklärung der Wohnanschrift des Mannes wurde von einem Nachbarn die Haustür geöffnet. Der Schlüssel des älteren Herrn passte jedoch auch nicht in die Wohnungstür. Die Polizisten öffneten schließlich die Tür. Nachdem der Mann wohlbehalten in seine Wohnung geleitet wurde, konnte festgestellt werden, dass er den falschen Schlüsselbund mitgenommen hatte. (pol)