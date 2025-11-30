Polizist in Tübingen bei Einsatz krankenhausreif geschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Fürststraße in Tübingen zu mehreren Sachbeschädigungen und einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten gekommen. Das berichtet die Polizei. Zeugen teilten gegen 5 Uhr über Notruf mit, dass mehrere Personen Böller zünden und geparkte PKW beschädigen würden. Bei der sofortigen Überprüfung mit mehreren Streifen konnten drei teilweise maskierte Tatverdächtige festgestellt werden.

Sie waren gerade dabei, einen angezündeten Böller in einen Parkscheinautomaten zu stecken. Beim Erblicken der Polizei ergriffen diese zu Fuß die Flucht in Richtung Heinlenstraße. Zwei der Personen konnten nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Eine der Personen schlug im Rahmen der Festnahme einem eingesetzten Polizeibeamten ins Gesicht und flüchtete erneut, konnte aber nach kurzer Verfolgung wiederum festgesetzt werden. Hierbei versetzte er dem festnehmenden Polizisten nochmal einen Faustschlag gegen den Kopf.

Der dritte Täter konnte nicht mehr am Tatort festgestellt werden. Aufgrund des Angriffs zog sich der Polizeibeamte so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Die beiden 20-Jährigen wurden nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen zu dem weiteren Tatverdächtigen und der Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an. (pol)